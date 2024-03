Doctor Who 14: il trailer della prima stagione con Ncuti Gatwa e Millie Gibson

Il 10 maggio arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e il trailer regala molte anticipazioni sugli episodi inediti.

I protagonisti delle nuove avventure nello spazio e nel tempo saranno Ncuti Gatwa e Millie Gibson nei panni del Dottore e della sua companion, Ruby Sunday.

Le nuove avventure del Signore del Tempo

Disney+, condividendo il video, ha anticipato: "La prossima stagione di Doctor Who segue il Dottore e la sua companion Ruby Sunday mentre viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, con avventure che spaziano dall'epoca della Reggenza in Inghilterra a mondi futuri in guerra. Durante le loro avventure nel TARDIS incontrano incredibili amici e pericolosi nemici, tra cui un terrificante mostro e il nemico più potente mai incontrato fino a questo momento dal Dottore".

Il ritorno della serie sci-fi cult

Gli episodi avranno come protagonista Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore. La stagione sarà la prima a essere trasmessa contemporaneamente su Disney+ e sulla BBC. Il debutto è previsto per venerdì 10 maggio alle 19:00 ET su Disney+, con una première di due episodi.

Gli episodi saranno quindi disponibili su BBC iPlayer sabato 11 maggio alle 12:00 GMT, seguiti da una prima televisiva su BBC One nello stesso giorno.