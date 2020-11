Doctor Who 13: la prossima stagione avrà solo otto episodi

Doctor Who: una scena della stagione 12

Doctor Who 13, tredicesima stagione della serie attualmente in produzione, avrà solo otto episodi, stando allo showrunner Chris Chibnall. La notizia arriva dal sito ufficiale della serie, dove è stato specificato che, a causa delle misure di sicurezza vigenti, le riprese dei singoli episodi richiederanno più tempo.

Questa la dichiarazione di Chibnall in merito: "In questo anno stranissimo, la squadra di Doctor Who ha fatto l'impossibile per tornare al lavoro. Siamo felici di essere nuovamente in produzione. Data la complessità legata alla realizzazione di Doctor Who, e con i nuovi, rigidi protocolli anti-COVID, ci metteremo un po' di più a girare ciascun episodio, e quindi ci aspettiamo di arrivare a otto, anziché i soliti undici. Ma non vi preoccupate: l'ambizione, lo humour, il divertimento e gli spaventi che vi aspettate da Doctor Who saranno tutti presenti. Questo periodo è una sfida per il mondo intero - ma il Dottore non si tira mai indietro dinanzi a una sfida!"

La durata delle riprese - inizialmente tre settimane a puntata, mentre per gli speciali natalizi ci vuole almeno un mese - ha portato alla progressiva diminuzione degli episodi di Doctor Who, per far sì che i fan non debbano aspettare troppo fra una stagione e l'altra. Negli anni di Christopher Eccleston, David Tennant e Matt Smith il numero standard era di tredici episodi a stagione, più eventuali speciali, mentre con l'arrivo di Peter Capaldi si è scesi a dodici. Dal 2018, con l'ingresso di Jodie Whittaker, il numero è arrivato a dieci, con l'aggiunta di uno speciale festivo (Natale o Capodanno, a seconda dei casi).

La dodicesima stagione è andata in onda su BBC One dall'1 gennaio all'1 marzo (in Italia su Rai 4 dal 14 al 19 giugno), mentre Doctor Who 13 dovrebbe debuttare il prossimo autunno. Nell'attesa, il Tredicesimo Dottore tornerà in uno speciale intitolato Revolution of the Daleks, che andrà in onda in un giorno non ancora specificato durante le vacanze di Natale.