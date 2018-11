Doctor Who 11: a gennaio in onda su BBC un episodio speciale

Doctor Who proporrà in occasione delle festività un episodio speciale intitolato Who's Year's Day, in onda su BBC America martedì 1 gennaio.

La sinossi della puntata anticipa: Mentre inizia il Nuovo Anno, un terrificante male attraversa i secoli della storia della Terra. Riusciranno il Dottore (Jodie Whittaker), Ryan (Tosin Cole), Graham (Bradley Walsh) e Yaz (Mandip Gill) a sconfiggere questa minaccia per il Pianeta Terra?

L'episodio è diretto dal regista Wayne Yip e la sceneggiatura è firmata da Chris Chibnall.

L'undicesima stagione della serie cult britannica ha come protagonista Jodie Whittaker, prima interprete donna a ottenere l'iconico ruolo del signore del Tempo. La guida dello show, dopo l'addio di Steven Moffat, è stata affidata a Chibnall (Broadchurch).