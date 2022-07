Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un produttore anticipa il ritorno degli Illuminati nel MCU?

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo assistito all'introduzione (e re-introduzione nel caso di alcuni) di nuovi personaggi nel MCU, il gruppo noto come Illuminati. Ma avremo modo di rivederli ancora?

Sono durati poco Reed Richards e compagni nel film diretto da Sam Raimi, complice una Scarlet Witch davvero adirata... Ma possibile che questa rappresenti l'unica apparizione del gruppo di eroi in cui abbiamo ritrovato anche il Professor X di Patrick Stewart?

A noi sembra improbabile e, come segnalato da The Direct, nell'episodio di Marvel Studios: Assembled dedicato al sequel di Doctor Strange anche il produttore Richie Palmer sembra di questo avviso.

"Gli Illuminati sono dei personaggi che volevamo introdurre ormai da anni nel nostro universo cinematografico. Fanno cose che altri gruppi come gli Avengers non apprezzerebbero granché..." ha spiegato.

E ha poi aggiunto: "Ed essere in grado di poterli introdurre all'interno del Multiverso in questo universo alternativo è stato davvero entusiasmante, perché abbiamo potuto incontrare un'altra versione di questo gruppo, e poi magari, in futuro potremo vedere anche gli Illuminati dell'universo principale del MCU, il che è estremamente elettrizzante".

Considerando l'attuale sviluppo di un film sui Fantastici 4, è possibile che questo desiderio che accomuna fan e produzione si avveri prima del previsto... Voi cosa ne pensate? Quanto sono lontani gli Illuminati dal debutto nell'universo principale del MCU?