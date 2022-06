Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen: "Non ho ancora visto il film"

Elizabeth Olsen ha rivelato di non avere ancora visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film della Marvel in cui è protagonista accanto a Benedict Cumberbatch.

La rivelazione è emersa durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel in cui spiega il motivo della situazione.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha incassato oltre 950.6 milioni di dollari in tutto il mondo, ma Elizabeth Olsen non ha ancora potuto apprezzare il lavoro compiuto dal team della Marvel.

L'interprete di Wanda ha rivelato che abitualmente guarda i film in cui ha recitato: "Sono una di quelle persone che vuole studiare in modo da poter capire come migliorare le cose".

Elizabeth, tuttavia, sembra avere il destino contro per quanto riguarda il lungometraggio del MCU: "Avevo l'influenza quando si è svolta la première e non volevo perderlo. Ho chiesto che mi mandassero una copia per poterlo vedere. Ed era... c'era il mio nome sopra e aveva segnato sullo schermo i minuti... E non volevo vederlo in quel modo... Mi distraeva".

In precedenza Elizabeth aveva ammesso parlando con Jimmy Fallon: "Poter avere una première di fronte ai fan è stato fantastico. Non li guardo, non l'ho visto. Guardo il film da sola, ma ho semplicemente deciso che non posso vedere i film Marvel alle première. Ogni volta lo guardo, e mi giro intorno pensando 'Bene, è il nostro primo flop'. Ogni volta. Mi è successo con Avengers: Endgame e quindi ho deciso che non voglio più vivere questa esperienza. A un certo punto lo guarderò".