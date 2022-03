Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il costume di Scarlet Witch in nuove foto

Nuove foto condivise online hanno svelato il costume di Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia apparirà anche Scarlet Witch, il personaggio affidato a Elizabeth Olsen, e nuove foto apparse online mostrano i dettagli del costume del personaggio.

Le immagini sono state realizzate grazie a un'esposizione al Regal L.A. Live Cinema di Los Angeles, in California.

Il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia è ambientato dopo gli eventi mostrati nella serie Wandavision e il personaggio apparirà quindi con un costume totalmente inedito.

Il look del personaggio è ora molto più dettagliato e sembra essersi evoluto come i suoi poteri.

I fan, prima di rivedere il personaggio affidato a Elizabeth Olsen in azione sul grande schermo, dovranno attendere il mese di maggio.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.