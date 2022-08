Doctor Strange, Neil Gaiman racconta il film Marvel che voleva realizzare con Guillermo del Toro

Pensate che un tempo avremmo potuto avere un film di Doctor Strange firmato da Neil Gaiman e Guillermo Del Toro, ma poi non se ne è fatto più nulla... Ma chissà come sarebbe stato! Curiosi? L'autore britannico ci ha fornito qualche dettaglio.

Durante una recente chiacchierata con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, l'autore di The Sandman è tornato a parlare di quello che avevano in mente lui e il regista Premio Oscar Guillermo del Toro per il cinecomic Marvel dedicato al personaggio di Doctor Strange nell'ormai lontano 2007, ma che per via delle priorità dell'azienda - i Marvel Studios all'epoca affermarono di volersi concentrare prima sui personaggi principali di quella che sarebbe poi diventata la Fase 1 di un intero universo cinematografico - non venne mai realizzato.

Come si legge anche su Screen Rant, infatti, Neil Gaiman spiega che "potevate trovare alcuni elementi davvero forti. La parte che preferivo del nostro Doctor Strange era l'idea... Ciò che volevamo davvero fare con lui era presentare le sue avventure, il suo problemi d'alcolismo, quando è stato radiato dall'albo dei medici, ma ambientarle negli anni '20".

"Perciò il piano era che tutte queste tribolazioni e l'addestramento per diventare il più grande degli stregoni avessero avuto luogo tra gli anni '20 e gli anni '30, e che poi avesse vissuto per 90 anni a Greenwich Village senza invecchiare, restando sempre lì, senza che nessuno se ne accorgesse" continua poi, sottolineando "Ci piaceva quest'idea, che potesse essere un uomo fuori dal tempo. Ma a parte questo, sarebbe stato molto fedele al Doctor Strange di Steve Ditko, perché ovviamente è il migliore".

E voi, sarebbe piaciuto un Dottor Strange così?