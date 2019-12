Kevin Feige, a capo della Marvel, ha voluto chiarire che Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà un film horror.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness riporterà sul grande schermo l'eroico personaggio e ora Kevin Feige ha parlato dell'atmosfera che contraddistinguerà il progetto, a quanto pare non un horror.

Il sequel con protagonista il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch è stato annunciato ufficialmente durante il San Diego Comic-Con definendolo il "primo film spaventoso del Marvel Cinematic Universe".

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è ispirato alle avventure raccontate nelle pagine e il regista Scott Derrickson aveva spiegato che la storia si immergerà nel mondo gotico e nell'horror.

Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha ora sottolineato durante un evento che si è svolto a New York: "Multiverse of Madness è il titolo più grandioso che abbiamo mai ideato ed è una delle cose che mi entusiasmano. Non direi necessariamente che si tratta di un film horror, ma sarà un grande film del MCU con delle sequenze spaventose".

Il produttore ha aggiunto parlando dell'atmosfera del progetto paragonandola ad alcune opere di Steven Spielberg: "Ci sono delle sequenze terrificanti in I predatori dell'arca perduta che quando ero bambino mi portavano a coprirmi gli occhi, come quando i loro volti si squagliano. O Indiana Jones e il tempio maledetto, ovviamente, o Gremlins o Poltergeist. Questi sono i film che hanno inventato il rating PG-13".

Feige ha però chiarito: "Ma è divertente essere spaventati in quel modo che fa realmente paura perché Scott Derrickson è davvero bravo in quell'ambito, e offrirà qualcosa in grado di spaventare suscitando grandi emozioni".

Nel film reciterà anche l'attrice Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e il cinecomic debutterà nelle sale americane il 7 maggio 2021.