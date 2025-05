David Tennant svela quale supereroe Marvel avrebbe voluto interpretare

David Tennant ha rivelato quale supereroe avrebbe voluto interpretare sul grande schermo. La star di Doctor Who ha infatti risposto alla domanda di un fan durante l'evento MCM Comic Con che si è svolto a Londra, occasione che gli ha permesso di condividere qualche curiosità sulla sua carriera.

Il ruolo non ottenuto da Tennant

L'attore britannico ha raccontato: "Per quanto riguarda i supereroi, avevo leggermente puntato la parte di Reed Richards e, sfortunatamente, sembra che siano andati in una direzione diversa". David Tennant non è comunque particolarmente dispiaciuto per le scelte compiute dai responsabili del casting del film I Fantastici 4: Gli Inizi: "Se doveva essere qualcuno diverso da me, sono felice che sia Pedro Pascal onestamente".

Jessica Jones: l'attore David Tennant in una foto della serie di Netflix

La star britannica ha già avuto un ruolo nei progetti tratti dai fumetti della Marvel, avendo interpretato il malvagio Killgrave in Jessica Jones, la serie prodotta per Netflix nel 2015. L'eroico ruolo sarebbe stato tuttavia un modo per debuttare sul grande schermo in uno dei tanti tasselli del MCU. La protagonista dello show, Krysten Ritter, ritornerà nei panni di Jessica in occasione della stagione 2 di Daredevil: Rinascita, il progetto targato Disney+ che ha già permesso ai fan di rivedere in azione Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e Jon Bernthal nei panni di Matt Murdock, Wilson Fisk e Frank Castle.

Tennant, invece, non sembra destinato a compiere ulteriori apparizioni nei progetti della Marvel, anche se in passato sono avvenuti ritorni sorprendenti e apparizioni inaspettate che hanno preso alla sprovvista gli spettatori.

L'affetto per il collega

David, in ogni caso, non ha alcun rancore nei confronti di Pascal e, sul palco dell'evento londinese, lo ha pubblicamente lodato: "Lui è Mister Fantastic, in ogni significato della parola. Penso che Pedro Pascal sia grandioso. Sono davvero, davvero felice che esista".