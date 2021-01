Doctor Strange: ecco perché Tilda Swinton interpreta l’Antico

Come mai l'Antico, noto personaggio della Marvel, in Doctor Strange ha le fattezze dell'attrice Tilda Swinton?

Doctor Strange: Tilda Swinton e Benedict Cumberbatch in una foto del film

Come mai l'Antico, noto personaggio della Marvel, in Doctor Strange ha le fattezze dell'attrice Tilda Swinton? La cosa sollevò un piccolo polverone all'interno del fandom ai tempi, dato che nei fumetti il mentore di Stephen Strange non solo è un uomo, ma è anche di origine tibetana.

A creare problemi fu soprattutto il secondo aspetto, con accuse di whitewashing da parte di diversi internauti. In realtà fu una scelta obbligata, per due motivi: mantenendo la nazionalità tibetana la Marvel si sarebbe giocato lo sfruttamento del film sul territorio cinese, molto importante per gli incassi, e potenzialmente messo a repentaglio la distribuzione locale di tutti i lungometraggi successivi; e lasciandolo comunque asiatico lo studio sarebbe andato incontro ad altre polemiche, per il cliché secondo il quale il mentore di origine orientale muore. Così si decise di rendere l'appellativo di Antico un titolo, e non un nome, aprendo alla possibilità che un personaggio più simile alla versione fumettistica sia esistito o possa esistere in futuro.

Doctor Strange: I 5 momenti migliori del film Marvel

Doctor Strange: un intenso Benedict Cumberbatch nel teaser trailer del film Marvel

Quanto alla decisione di scegliere Tilda Swinton, essa fu dovuta alla volontà di aumentare le presenze femminili del film, dato che in caso contrario l'unica donna con un ruolo importante in tutto il lungometraggio sarebbe stata Christine Palmer. Anche in questo caso fu presa in considerazione l'idea di scritturare una donna asiatica, ma il regista Scott Derrickson preferì evitare di incappare, anche involontariamente, negli stereotipi che avrebbero accompagnato una selezione simile (la Dragon Lady per un personaggio più maturo, e associazioni con la cultura feticista per una figura più giovane). Il cineasta ha però affermato di comprendere pienamente chi contesta la scelta di un'attrice bianca per un ruolo che in origine era orientale, dato che storicamente il whitewashing è un problema diffuso nel mondo del cinema, dicendo "Ho optato per il male minore, ma era comunque un male."