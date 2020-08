Doctor Strange 2: il ritorno di Loki nel poster creato da un fan

In attesa di vedere al cinema Doctor Strange In The Multiverse of Madness, il digital artist Psychboz ha creato un poster che vede protagonista anche Loki.

L'artista Psychboz ha condiviso sul web un nuovo fan poster nel quale immagina il ritorno cinematografico di Loki in Doctor Strange In The Multiverse of Madness.

L'immagine ritrae Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) mentre sono divisi da un'enorme barriera arancione. L'artista ha quindi inserito il Loki di Tom Hiddleston, immaginando il personaggio che torna per il suo primo ruolo cinematografico da quando è misteriosamente scomparso in Avengers: Endgame. Non è la prima volta che Psychboz pubblica questo genere di immagini, essendo specializzato nella realizzazione di locandine di film prima ancora che ne esistano di ufficiali.

Loki, che abbiamo visto nelle scene post-credit del film del 2016, sarà presto protagonista di una serie tv targata Disney+. Come dichiarato in precedenza da Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ciò che vedremo all'interno della serie sarà direttamente collegato al film sulle arti mistiche: "Questi episodi si intersecheranno con i futuri film in maniera molto ampia. È una forma totalmente nuova di narrazione con cui possiamo giocare ed esplorare".

Se questa prima metà del 2020 non è stata affatto semplice per l'industria cinematografica, non si può certo dire diversamente per quanto riguarda il nuovo film di Doctor Strange, la cui produzione è stata più volte ostacolata negli scorsi mesi. Già a gennaio, infatti, a stravolgere i piani di realizzazione del film è stato l'abbandono di Scott Derrickson, già regista e co-sceneggiatore del primo Doctor Strange e designato per bissare il proprio lavoro per il secondo capitolo del franchise. In quel caso si è parlato di divergenze creative con i Marvel Studios che, stando a quanto emerso nel corso del tempo, esistevano sin dai tempi del primo film e non hanno fatto altro che aumentare di anno in anno.

Successivamente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha dovuto fare i conti con dei cambi relativi alla data di uscita, dovuti al desiderio di rendere più fluido il calendario cinematografico Marvel. Infine, la pandemia globale non ha fatto altro che rendere ulteriormente vani i tentativi di dar inizio alla fase di pre-produzione del film. Adesso che un nuovo regista è stato scelto, ovvero Sam Raimi (Spider-Man), e l'emergenza Coronavirus risulta essere più gestibile, i fan del mago Marvel sperano di ottenere presto qualche buona notizia riguardante i lavori di Benedict Cumberbatch e compagni.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è attualmente previsto nelle sale per il 25 marzo 2022.