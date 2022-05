Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen svela il ruolo che sognava da bambina

Nel corso di una chiacchierata con ComicBook, Elizabeth Olsen ha parlato di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e, soprattutto, del ruolo che sognava di interpretare quando era bambina. Preparatevi a sentirne delle belle!

Ben prima di interpretare Wanda in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e di raggiungere la notorietà globale grazie al Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen ha iniziato la sua carriera a 5 anni in Due gemelle nel Far West. All'epoca, però, l'attrice aveva piani ben differenti rispetto a quelli supereroistici.

Interrogata sul ruolo dei suoi sogni quando era bambina, infatti, Elizabeth Olsen ha risposto: "Non sapevo che Frank Sinatra fosse un uomo di un'altra epoca. Quindi volevo interpretare un musical insieme a lui! Questo era il mio sogno infantile!".

Sebbene non abbia mai interpretato un musical, la Olsen ha vestito i panni di Audrey Williams in I Saw the Light e ha cantato Go Ahead in Very Good Girls. Interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez, l'ultimo film dell'MCU (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia) è stato diretto da Sam Raimi ed è uscito nei cinema italiani pochi giorni fa.