Doctor Strange 2, ecco dove hanno combattuto Scarlet Witch e gli Illuminati "Credevo fosse tutta CGI"

Lo sguardo di un fan del MCU ai luoghi delle riprese della sede degli Illuminati ha rivelato l'aspetto della Terra-838 di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nella vita reale.

Dopo gli eventi di WandaVision, il viaggio di Scarlet Witch nel MCU ha preso una piega oscura grazie al Darkhold, che ha corrotto la mente di Wanda Maximoff e l'ha condotta nella linea temporale Terra-838 del MCU alla ricerca dei suoi figli. Nel frattempo, gli Illuminati ignorarono le suppliche del Dottor Strange e sottovalutarono il potere di Wanda. A causa della negligenza degli Illuminati, si vedono alcune delle morti più brutali del MCU.

Sul suo popolare account Instagram stepphingthroughfilm, il fotografo Thomas Duke ha condiviso alcune immagini della vera location in cui ha avuto luogo l'assassinio degli Illuminati di Terra-838 da parte di Wanda, confrontando i fotogrammi della scena con l'ambientazione fittizia del film. Le scene del quartier generale degli Illuminati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono state girate al British Museum di Londra. La Marvel ha poi utilizzato la CGI per aggiungere una nuova stanza con un ingresso in vetro e alcune statue.

Reed Richards e gli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

La location reale utilizzata per il quartier generale degli Illuminati dimostra quanto sia facile creare mondi fantascientifici. Con sufficiente creatività e qualche sottile miglioramento, un luogo molto noto come il British Museum può sembrare il centro operativo di una squadra di supereroi. L'architettura del British Museum si adatta all'estetica elegante e ultra-pulita degli Illuminati e crea un contrasto evidente con il bagno di sangue causato da Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia contiene un riferimento a X-Men: Giorni di un Futuro Passato

Nella descrizione del suo post su Instagram, Thomas Duke afferma che "questi attori non hanno mai girato insieme?!". In effetti, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato girato nel 2020 e nel 2021, nel pieno della pandemia COVID-19. Di conseguenza, gli interpreti degli Illuminati hanno dovuto girare le loro parti separatamente, ed è per questo che non sembrano preoccupati quando ognuno dei loro colleghi muore.

Secondo l'attrice stessa, Elizabeth Olsen non aveva ancora incontrato John Krasinski durante le riprese delle scene degli Illuminati e non sapeva nemmeno se la Marvel avesse già scritturato Krasinski come Mister Fantastic.