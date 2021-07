Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 la sesta puntata in replica: la trama

Stasera su Rai1 alle 21:25, in replica, torna in TV Doc - Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero: la trama della sesta puntata.

Stasera su Rai1 alle 21:25 si rinnova l'appuntamento con le repliche di Doc - Nelle tue mani. Tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico "Meno dodici"), la fiction, interpretata da Luca Argentero e Matilde Gioli, è stata uno dei più grandi successi della scorsa stagione televisiva e si prepara a tornare con la seconda stagione nel 2022.

La trama della sesta puntata anticipa che, dopo il ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea (Luca Argentero) tenta di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano.

Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all'emergenza. Tra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre.

Doc - Nelle tue mani è diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. Ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, la serie racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida. Quando non è grave al punto da mettere in pericolo la vita stessa, forse può essere la strada per la ricerca del senso più profondo dell'esistenza.