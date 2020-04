Doc - Nelle tue mani: la serie con Luca Argentero è stata il miglior esordio dal 2007

Doc - Nelle tue mani è il miglior esordio di una fiction dal 2007. La prima parte della serie con Luca Argentero si è conclusa ieri sera e, come nelle puntate precedenti, è stata premiata dagli ascolti con circa nove milioncini di telespettatori.

La serie che ha visto protagonista Luca Argentero è ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, Doc - Nelle tue mani è stato per la RAI un successo travolgente come ha spiegato il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta "Una serie che è stata in grado di emozionare e raccogliere nella visione condivisa il pubblico più largo, riuscendo ad intercettare i sogni e i bisogni profondi dei telespettatori, anche in questo momento di grandi difficoltà per tutti. 8 milioni 700mila spettatori hanno seguito l'ultima serata con il 31.4%, con punte di 9.2 milioni e del 39%".

La fiction è riuscita a coinvolgere qualsiasi fascia di spettatori, sembra che in questo caso il passaparola abbia aiutato la serie che ha visto crescere glia ascolti puntata dopo puntata "Un ascolto in tutte le fasce d'età e d'istruzione, in cui mi pare importante segnalare il 33% del pubblico femminile 15/24 e il 34% dei laureati. Con un'ascesa ininterrotta dal 26.1% dell'esordio, Doc è il miglior esordio di serie dal 2007".

Il ringraziamento della Andreatta va all'intero cast, ed in particolare ad Argentero, capace di immedesimarsi in un personaggio così complesso "In tanti hanno apprezzato un personaggio come il dottor Andrea Fanti, per l'empatia con chi lo circonda, i pazienti, la famiglia, per la ricchezza anche dolorosa della sua umanità e il coraggio di rinascere dagli errori. La cura e la competenza, sono valori che voglio sottolineare, ci ricordano l'impegno e la dedizione con cui i medici e il personale degli ospedali stanno affrontando un'emergenza che sconvolge la vita. Un successo così rilevante nasce dallo sforzo di tanti: Luca Argentero che si è calato nella complessità del personaggio e ne ha restituito la sofferenza e la generosità, e con lui il cast, la qualità della scrittura di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, la capacità della regia di Jan Michelini e Ciro Visco di entrare con modernità di linguaggio nelle emozioni, nei caratteri e nell'ambiente. E grazie alla cura e alla passione della Lux Vide con cui Rai Fiction ha condiviso il progetto, partner coraggioso e capace di creare prodotti di alta qualità. Con Doc il medical, è tornato su Rai1, ma questo successo va al di là del genere e ci conferma ancor più nella nostra missione: essere vicini al pubblico con le storie della sua contemporaneità".