Doc - nelle tue mani, Pierdante Piccioni su Luca Argentero: "Lui mi ha copiato"

Luca Argentero in Doc - nelle tue mani ha "copiato" Pierdante Piccioni: a rivelarlo è il medico a cui è ispirata la fiction che torna stasera in prima serata su RAI 1. Piccioni si è detto impressionato dalla bravura dell'attore torinese che ha imparato anche il suo modo di zoppicare.

Doc - Nelle tue mani: Luca Argentero inuna scena della serie Rai

Stasera su RAI uno inizia la seconda parte della prima stagione di Doc - Nelle tue mani, la fiction ispirata ad una storia vera che in primavera ha ottenuto l'unanime consenso del pubblico e della critica. Protagonista della serie è il dottor Andrea Fanti, personaggio ispirato a Pierdante Piccioni, il medico che ha completamente dimenticato dodici anni della sua vita dopo un incidente.

Piccioni è stato anche tra gli sceneggiatori della serie e al settimanale Oggi ha svelato che la scelta di affidare il ruolo di protagonista a Luca Argentero è stata presa dalla produzione ma ha riempito di gioia le sue collaboratrici e la suocera di 83 anni che gli ha detto "Ah, ma quello lì è tanta roba". Nella stessa intervista, come riportato dal portale lanostratv, Pierdante Piccioni ha elogiato il lavoro di Luca Argentero: "Lui mi ha studiato. Mi ha copiato, il che è una dimostrazione di stima e affetto: io l'ho preso come un complimentone. Anche in senso fisico, zoppica un pò come me".

Intervistato dal settimanale Sorrisi e Canzoni TV alla domanda del giornalista: "che effetto le fa vedersi rappresentare da Luca Argentero?" Pierdante ha risposto: "Non me ne vogliano gli altri attori, ma lui è quello a cui ho pensato sin dall'inizio. E poi anche fisicamente, ricorda me quasi venti anni fa". Il giorno dopo il debutto televisivo della fiction Pierdante Piccioni raccontò a Il Giorno di aver lavorato a lungo con Argentero a cui ha spiegato il suo vissuto "abbiamo gioito insieme per il successo clamoroso della prima puntata: sette milioni di telespettatori".

Luca Argentero in un'intervista rilasciata a Hotcorn.com, ha dichiarato che aver conosciuto Pierdante Piccioni gli ha cambiato la vita "Cosa porterò con me della storia vera? Intanto un'amicizia che reputo importante nella mia vita". L'attore torinese a Sorrisi e Canzoni TV ha raccontato: "Andrea Fanti è Pierdante. Avevo lui come modello a cui ispirarmi e da lui ho preso l'atteggiamento verso la vita e le cose, il modo di raccontare la realtà, lo sguardo con cui ti fissa".

Argentero ha rivelato di essersi preparato al ruolo frequentando le corsie dell'ospedale al Gemelli di Roma affermando "ho capito molti aspetti di questa professione. Ora ho la consapevolezza necessaria, dopo aver incontrato dottori fantastici e maestranze incredibili".

Dopo il successo sui nostri schermi, Doc - nelle tue mani avrà un remake americano che è stato annunciato proprio oggi e che sarà realizzato da Sony. Siamo curiosi di sapere chi sarà l'attore che interpreterà il personaggio ispirato al dottor Piccioni e come sarà raccontata la storia del medico cremonese per il pubblico internazionale.