Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero: "Abbiamo indossato il camice con responsabilità"

Luca Argentero, ospite a Che Tempo che fa, ha parlato del successo della fiction Doc - Nelle tue mani e del significato che assume in questo periodo. Il protagonista del legal drama ha messo l'accento sulle responsabilità che ogni giorno un dottore deve assumersi e che noi, da pazienti, speso ignoriamo.

Fabio Fazio domenica sera nel corso di Che tempo che fa ha ospitato Luca Argentero, protagonista della fiction Doc - Nelle tue mani. Tratta da una storia vera, la serie ha come protagonista Andrea Fanti che, a causa di un trauma cerebrale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita scivolando dalla posizione di medico autorevole e capace a paziente privo di passato. Fabio Fazio ha detto che il titolo del medical drama "nelle tue mani", assume un particolare significato, considerato il periodo in cui va in onda. "Quando diciamo a qualcuno sono nelle tue mani - ha detto il conduttore - diciamo una cosa grande, gli stiamo affidando la nostra vita". Luca Argentero ha spiegato che il titolo Doc - Nelle tue mani nasce da un'intuizione "Il titolo è stato pensato prima di questo momento storico che stiamo vivendo, ma perché noi tutto questo lo abbiamo intuito, parlo da profani, da cinematografari, lo avevamo intuito un anno fa quando abbiamo iniziato a lavorare a questa storia, abbiamo passato tanto tempo in un reparto e forse".

Argentero ha parlato delle responsabilità che i dottori devono assumersi durante la loro quotidianità "quando sei un paziente, al di fuori di questo momento, non ti rendi davvero conto di cosa vuol dire assumersi le responsabilità che tutti i giorni queste persone si assumono, a volte c'è anche un po' di spocchia, la gente si cura su internet, ognuno diventa il medico di sé stesso, invece affidarsi nelle mani di qualcuno è perché ci sono persone che dedicano la loro vita a prendersi cura di noi, e noi abbiamo indossato quel camice con grande senso di responsabilità, te lo posso assicurare".

Il video dell'intervista è presente anche su RAIPlay. In attesa della nuova puntata della fiction in onda il 16 aprile, Luca Argentero si gode l'inaspettato boom di ascolti, Doc - Nelle tue mani nelle scorse settimane è riuscita ad incollare davanti agli schermi più di 8 milioni di spettatori.