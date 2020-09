Django Unchained, su Netflix in streaming da oggi

Django Unchained, il film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz, è arrivato in streaming su Netflix a partire da oggi 17 settembre: disponibile il nuovo cult targato 2012 per tutti gli utenti del gigante streaming.

Django Unchained è il film cult scritto e diretto da Quentin Tarantino vincitore di 2 premi Oscar nel 2013. Ambientato nel Sud degli attuali Stati Uniti, due anni prima dello scoppio della Guerra Civile, Django Unchained vede protagonista Jamie Foxx nel ruolo di Django, uno schiavo la cui storia brutale con il suo ex padrone, lo conduce faccia a faccia con il cacciatore di taglie di origine tedesca, il Dott. King Schultz (Christoph Waltz). Schultz è sulle tracce degli assassini fratelli Brittle, e solo l'aiuto di Django lo porterà a riscuotere la taglia che pende sulle loro teste.

Christoph Waltz e Jamie Foxx appostati in una scena di Django Unchained

Il poco ortodosso Schultz assolda Django con la promessa di donargli la libertà una volta catturati i Brittle - vivi o morti. Il successo dell'operazione induce Schultz a liberare Django, sebbene i due uomini scelgano di non separarsi. Al contrario, Schultz parte alla ricerca dei criminali più ricercati del Sud con Django al suo fianco. Affinando vitali abilità di cacciatore, Django resta concentrato su un solo obiettivo: trovare e salvare Broomhilda (Kerry Washington), la moglie che aveva perso tempo prima, a causa della sua vendita come schiavo. La pellicola di Tarantino, inoltre, può contare anche su un'importante colonna sonora. Tra le tracce originali Who did that to you? di John Legend e Ancora qui, composta da Ennio Morricone e scritta e cantata da Elisa.