Django Unchained: Leonardo DiCaprio si tagliò la mano in scena ma continuò a recitare

L'infortunio della scena di Django Unchained in cui Calvin Candie, interpretato magistralmente da Leonardo DiCaprio, sbatte la mano sul tavolo da pranzo è assolutamente autentico, DiCaprio schiacciò accidentalmente un piccolo bicchiere con il palmo della mano iniziando subito a sanguinare.

Leonardo DiCaprio nei panni del villain Calvin Candie in Django Unchained

L'attore ignorò la ferita, rimase nel personaggio e continuò con la scena e questo si può notare osservando le facce stupite di tutti gli altri attori coinvolti. Quentin Tarantino rimase così colpito dalla sua interpretazione che scelse di usare questa ripresa nel montaggio finale della pellicola.

Quando il celebre regista gridò "Cut!", l'intera stanza esplose in una lunghissima standing ovation per l'attore americano. La mano di DiCaprio fu fasciata e l'attore suggerì di spalmare del sangue sul viso di Kerry Washington. Tarantino e la Washington acconsentirono e il regista si preoccupò subito di trovare del sangue finto.

Django Unchained ottenne 5 candidature ai premi Oscar 2013, vincendone 2: Christoph Waltz, come miglior attore non protagonista, il secondo dopo quello di Bastardi senza gloria, e Tarantino per la miglior sceneggiatura originale, seconda statuetta dopo quella per Pulp Fiction nel 1995.