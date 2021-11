Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, il documentario al cinema con Lucky Red dal 15 al 17 novembre

Arriva nelle sale cinematografiche Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, documentario di Steve Della Casa e Luca Rea in uscita come evento speciale il 15, 16 e 17 novembre con Lucky Red.

Quentin Tarantino, narratore d'eccezione, racconta perché Sergio Corbucci è "il secondo miglior regista di western italiani", come afferma un personaggio nel suo recente film C'era una volta a Hollywood e come conferma la sua scelta di realizzare Django Unchained ispirandosi a un film di Corbucci degli anni Sessanta.

Da un'idea di Nicoletta Ercole, Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è scritto da Steve Della Casa e Luca Rea, che ne firma anche la regia. Un omaggio al grande regista italiano con materiali d'epoca inediti, testimonianze, ricostruzioni per raccontare un cinema e un'epoca irripetibili.

Quentin Tarantino: "Kill Bill 3? Forse, ma prima voglio fare una commedia Spaghetti Western "

Django, Il grande silenzio, Gli specialisti, Il mercenario, Vamos a matar companeros, Cosa c'entriamo noi con la rivoluzione: i western di Corbucci come cinema della crudeltà, ma anche come grande invenzione e come metafora di tutte le idee che circolavano nell'Italia degli anni Sessanta. Con le testimonianze di Franco Nero (l'attore preferito di Corbucci) e Ruggero Deodato (l'aiuto regista di Django), con i super8 inediti realizzati sui set dei film del regista romano, con le immagini degli anni in cui il cinema italiano sapeva parlare a tutto il mondo. E con le animazioni che ricostruiscono un clima, uno spirito, un modo di vivere e di concepire il cinema.

"Con questo film abbiamo voluto al tempo stesso omaggiare un grande regista del passato (Sergio Corbucci) e un grande regista contemporaneo (Quentin Tarantino), raccontando con la sensibilità di oggi una grande stagione del nostro cinema. Abbiamo lavorato sulla memoria, abbiamo cercato materiali inediti, abbiamo dato spazio al racconto e alla passione. Abbiamo voluto raccontare un'epoca senza nostalgia, ma con affetto e con lo stesso senso del divertimento che è caratteristica dei due registi da noi omaggiati" hanno dichiarato Steve Della Casa e Luca Rea.