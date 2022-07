Divorzio Totti-Blasi, Simona Ventura: “Francesco è stato carino con me, Ilary meno”

Dopo la separazione definitiva tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ufficializzata ieri, Simona Ventura è ritornata a parlare del post che pubblicò su Facebook subito dopo i primi rumors sulla rottura della coppia. La showgirl ha ricordato la reazione di Ilary, che, secondo il suo parere, fu "poco carina".

Subito dopo le indiscrezioni pubblicate a febbraio da Dagospia sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, mentre i due protagonisti del gossip si affrettavano a smentire la fine del loro matrimonio, Simona Ventura pubblicò su Facebook un post che sembrava confermare la crisi. La conduttrice di Citofonare Rai 2 aveva scritto "La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c'erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone 'vicine', 'amiche', di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna".

Ilary Blasi raccontò a Il Fatto Quotidiano tutte le sue perplessità sul post e sulle parole della Ventura: "Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh". Oggi 'SuperSimo', dopo la separazione ufficiale di Ilary e Francesco, è tornata sull'argomento. In un'intervista a Il Messaggero ha parlato delle reazioni di Totti e della Blasi a quel post "Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo", ha detto e poi ha aggiunto "La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all'istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità".

Nel corso della sua chiacchierata con il quotidiano romano, la Ventura ha continuato a parlare della rottura tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset "Dispiacersi è normale, perché queste coppie rappresentano il sogno. Sono due che hanno sempre dato l'idea di essere molto solidi, nonostante gli scossoni, e di avere una famiglia unita. Non so perché sia finita e non voglio entrarci, ma erano bellissimi". .