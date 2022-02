Francesco Totti e Ilary Blasi: il post di Simona Ventura conferma la crisi?

Simona Ventura sembra aver indirettamente confermato la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi con un post su Facebook: la conduttrice di Citofonare Rai 2 ha riacceso il gossip, che l'ex capitano della Roma, in un video ufficiale, aveva provato a smentire.

Un post di Simona Ventura su Facebook ha fatto tornare le nubi sul matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, gettando nella disperazione i fan della coppia, che ieri sera avevano festeggiato la smentita di Francesco Totti. Il 'Pupone', dopo che alcune testate avevano dato un volto ed un nome alla sua presunta amante, era intervenuto con un video ufficiale "Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news", aveva detto Totti, ricordando ai giornalisti che "ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati".

Oggi Simona Ventura, con un post su Facebook, sembra confermare la crisi, la conduttrice nel dare "consigli non richiesti" alla coppia, scrive: "La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c'erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone 'vicine', 'amiche', di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna".

All'inizio del post Simona dice "Leggendo (e sentendo) della 'presunta' separazione", confermando che il chiacchiericcio sulla crisi della coppia, nel mondo dello spettacolo, esiste. La prima volta che abbiamo letto delle difficoltà della coppia è stato due giorni fa su Dagospia. Ieri il Corriere della Sera aveva scritto di flirt di Ilary con un collega della televisione e di una relazione di Totti con una donna, identificata, da altri organi di stampa, con il nome di Noemi Bocchi, una bionda seduta poche file dietro Francesco Totti durante l'ultima partita della Roma allo stadio Olimpico. Ieri sera la smentita di Francesco e oggi la 'controsmentita' di Simona, la storia, a quanto pare, non si è ancora chiusa.