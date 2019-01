Disneyland Paris: presentata la Stagione dei Supereroi Marvel!

La Stagione dei Supereroi Marvel tornerà a Disneyland Paris questa primavera, portando con sé due grandi novità: ai Supereroi che dallo scorso anno hanno fatto del Parco Walt Disney Studios la loro base, si aggiungeranno anche Groot, direttamente dalla saga dei Guardiani della Galassia, e la new entry Captain Marvel, protagonista dell'omonimo film in uscita il prossimo 6 marzo.

Questa epica e spettacolare stagione, in scena a Disneyland Paris dal 23 marzo al 16 giugno 2019, inviterà tutti i fan di Marvel con le loro famiglie e i loro amici a unirsi ai più leggendari Supereroi Marvel di sempre, da Captain America a Spider-Man, da Iron Man a Thor e tanti altri! Dopo il suo debutto cinematografico previsto per il 6 marzo 2019, Captain Marvel farà la sua prima apparizione al Parco Walt Disney Studios durante lo spettacolo Stark Expo: Make Way for a Better Tomorrow!

Dès le 23 mars, une nouvelle recrue rejoindra les Super Héros à Disneyland Paris ! Devine qui avec cet indice : D=3 pic.twitter.com/aT93OW4egu — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 29, 2019

Tony Stark presenta l'ultima versione della sua invenzione rivoluzionaria - il "Reattore Arc" utile a generare energia verde - sotto la sorveglianza di Vedova Nera, ma attenzione: lo scaltro Loki potrebbe essere dietro l'angolo con un altro dei suoi trucchi! Gli spettatori di questo epico spettacolo si uniranno a Spider-Man e a Thor nella loro missione per combattere Loki, mentre Captain Marvel presterà i suoi poteri alla causa per supportarli. Lo spettacolo, un concentrato di azione, sarà in scena più volte al giorno ai piedi dell'Hollywood Tower Hotel.

Gli aspiranti Supereroi potranno unirsi ai loro beniamini durante lo spettacolare Marvel: l'Unione dei Supereroi, per partecipare alla lotta contro il terribile Thanos. Questo spettacolo, della durata di circa venti minuti, unisce incredibili effetti speciali ai più iconici personaggi dell'Universo Marvel, tra cui Thor, Iron Man, Vedova Nera, Doctor Strange, Black Panther e Spider-Man. Gli ospiti si ritroveranno nel cuore di questa missione mozzafiato, che avrà luogo allo Studio Theater, per assistere ad una storia incredibile che si realizzerà di fronte ai loro occhi.

I Guardiani della Galassia avranno bisogno di aiuto per poter portare a termine la loro missione con successo, durante lo spettacolo Guardiani della Galassia: Awesome Dance-Off! Allo show, in scena più volte al giorno nell'area di Production Courtyard, prenderà parte anche Groot, per scatenarsi insieme ai suoi compagni di squadra al ritmo anni '80 delle più belle canzoni della saga.

Inoltre gli ospiti potranno incontrare Captain America in persona, per scattare insieme a lui delle foto ricordo davvero eroiche e indimenticabili. I fan, le loro famiglie e i loro amici potranno calarsi ancora di più nell'eroica atmosfera della Stagione dei Supereroi Marvel con un Make-Up Eroico, o portare via con sé un po' dell'azione che si respira al Parco Walt Disney Studios con l'esclusivo merchandise in edizione limitata.

Questo è solo l'inizio di una presenza sempre più costante dei Supereroi Marvel a Disneyland Paris: i piani per la trasformazione del Parco Walt Disney Studios includono infatti tre nuove aree basate sui franchise di Marvel, Star Wars e Frozen, comprendenti nuove attrazioni e intrattenimento dal vivo. Inoltre, il Disney's Hotel New York è attualmente sottoposto a un incredibile restyling, che nel 2020 gli permetterà di riaprire i battenti come Disney's Hotel New York - The Art of Marvel: si tratterà del primo Hotel Disney a omaggiare l'eroico mondo degli Avengers.

Prenotare un soggiorno a Disneyland Paris in questo periodo è davvero molto conveniente! Prenotando entro il 18 febbraio è disponibile l'offerta "Sconto fino al 25% sul pacchetto soggiorno + Mezza Pensione Gratuita" per arrivi dal 2 aprile al 6 novembre 2019! Per i ragazzi (amici, coppie, studenti, addii al nubilato/celibato...) che vanno a Parigi e vogliono trascorrere una giornata a Disneyland Paris, in prevendita dall'Italia è disponibile l'offerta "Biglietto Adulto al Prezzo Bambino" a partire da 49€ (tariffa Mini - prezzo variabile a seconda della data di fruizione) per una visita ai Parchi Disney entro il 1° aprile.