Disney+: arriva la promozione 1,99 € al mese per 3 mesi

Un'iniziativa speciale per i cinefili e gli amanti delle produzioni Disney. La piattaforma streaming Disney+ offre una promozione a tempo limitato per abbonarsi allo streamer a un prezzo speciale: 1,99 € al mese per 3 mesi.

La promozione arriva giusto in tempo per l'autunno, quando approderanno sulla piattaforma anteprime molto attese come la serie Marvel Agatha All Along (disponibile in Italia dal 19 settembre con i primi due episodi) e la serie originale In Vogue: The 90s (VOL. I dal 13 settembre; VOL. II dal 20 settembre); oltre ai recenti successi come la serie FX The Bear, Only Murders in the Building (la quarta stagione è ora disponibile in streaming con un nuovo episodio ogni martedì), The Acolyte, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version), Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Bluey e molto altro.

A partire da oggi 12 settembre e fino al 27 settembre, i clienti nuovi e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a € 1,99 al mese per tre mesi visitando www.disneyplus.com. Al termine dei tre mesi, Disney+ Standard con pubblicità si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile in vigore fino alla disdetta dell'abbonamento.