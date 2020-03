Disney+: abbonamento, registrazione e metodi di pagamento

Come registrarsi, abbonarsi e pagare Disney+: una guida su come iniziare a guardare il nuovo servizio streaming video della The Walt Disney Company e sui metodi di pagamento consentiti.

Registrazione, abbonamento e pagamento del servizio streaming Disney+: una procedura facile ma sulla quale vale la pena soffermarsi. Quanto costa Disney Plus, cosa prevede la sottoscrizione dell'abbonamento e quali sono i metodi di pagamento consentiti? Vediamolo in questo articolo.

Disney+: come registrarsi

La registrazione su Disney +

La registrazione a Disney+ è davvero molto semplice e del tutto analoga a quella prevista dai principali competitor. Esistono, fondamentalmente, due modalità per abbonarsi al servizio. La prima opzione prevede la registrazione dal sito DisneyPlus.com/it, se si accede, ad esempio, da PC.

La seconda opzione, invece, permette di iscriversi direttamente dall'app dedicata; sarà sufficiente scaricare l'applicazione dal proprio Store ed effettuare, da lì, la registrazione. In seguito, sarà possibile usufruire del servizio ovunque e su tutti i dispositivi compatibili: Smart TV, tablet, smartphone, dispositivi Apple e le principali console di gioco.

Abbonarsi a Disney Plus

Disney +: interfaccia

Disney+ prevede, per l'Italia, un abbonamento mensile di € 6,99 e un abbonamento annuale di € 69,99 (quindi € 5,83 al mese). Si può notare immediatamente come Disney Plus costi meno di Netflix e di molti altri servizi di streaming: un dettaglio che potrebbe fare la differenza in termini di popolarità della nuova piattaforma a livello mondiale.

Pre-ordinare l'abbonamento a un prezzo scontato

Pre-ordine dell'abbonamento su Disney +

Dal 24 febbraio 2020 al 23 marzo 2020 compreso, in Italia è possibile sottoscrivere un abbonamento in preordine, potendo così approfittare del prezzo scontato di lancio sull'abbonamento annuale a Disney+: € 59,99 invece di € 69,99. Approfittando di questa offerta esclusiva, quindi, è possibile risparmiare il 16% sul prezzo annuale e ben il 30% su quello mensile. Ovviamente, il servizio di streaming sarà comunque disponibile solo a partire dal 24 marzo 2020.

Cosa prevede l'abbonamento a Disney+

Dove guardare Disney +

Sottoscrivendo un abbonamento a Disney+ il servizio potrà essere utilizzato per lo streaming su un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente. Permetterà, inoltre, di creare fino a 7 profili differenti all'interno dello stesso account e il download dei contenuti fino a 10 dispositivi. Infine, come per i competitor, il servizio dà la possibilità di scaricare contenuti per guardarli in modalità offline e di creare degli account specifici per bambini, con navigazione facilitata e libero accesso solo ai contenuti sicuri.

Prova gratuita di Disney+: esiste la possibilità di un periodo gratis?

Interfaccia Disney + su smartphone

Per il momento non è stata annunciata la possibilità di poter usufruire di una prova gratuita per visionare i contenuti su Disney+. In ogni caso, noi vi suggeriamo di iscrivervi alla newsletter ufficiale se volete rimanere aggiornati su prezzi e promozioni del nuovo servizio di streaming video.

Disney+: metodi di pagamento

Metodi di pagamento su Disney +

I metodi di pagamento consentiti per sottoscrivere un abbonamento a Disney+ sono due: Carta di Credito e PayPal. Sarà sufficiente inserire i dati della carta o del proprio account per effettuare subito l'iscrizione al servizio.