Disney+: l'offerta di lancio per celebrare il Disney+ Day

Da stamattina è disponibile l'offerta di lancio di un mese al prezzo di 1,99€ per i nuovi abbonati e per chi riattiva la sottoscrizione a Disney+.

In occasione del Disney+ Day, i fan sono invitati a unirsi alla community Disney+ con una speciale offerta di lancio e a festeggiare nei Parchi Disney in tutto il mondo. A partire da oggi fino a lunedì 19 settembre alle 23:59, i nuovi abbonati e coloro che riattivano la sottoscrizione a Disney+ potranno usufruire per un mese della piattaforma streaming al prezzo di 1,99€ cliccando qui: https://www.disneyplus.com/it-it.

Il Disney+ Day si inserisce nel D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, CA, che si terrà da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre, dove gli abbonati presenti potranno avere accesso a ulteriori vantaggi, oltre a vivere emozionanti annunci e a dare un primo sguardo ai prossimi titoli originali Disney+.

Speciali vantaggi per gli abbonati in onore del Disney+ Day

L'8 settembre, gli abbonati Disney+ e i loro accompagnatori con biglietti e prenotazioni sono invitati a entrare ai Parchi Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California e al Parco Disneyland di Disneyland Paris 30 minuti prima della normale apertura per prolungare i festeggiamenti*.

Ulteriori festeggiamenti in tutti i Parchi Disney in occasione del Disney+ Day

L'8 settembre, i visitatori del Disneyland Resort in California, del Parco Disneyland a Disneyland Paris e dei Disney's Hollywood Studios al Walt Disney World Resort in Florida potranno ammirare decorazioni celebrative, vivere incontri speciali con i Personaggi e celebrare la giornata con diverse photo opportunity. La mattinata sarà arricchita da un pizzico di polvere magica: i visitatori che soggiornano in alcuni hotel selezionati del Walt Disney World Resort e del Disneyland Resort avranno l'opportunità di entrare 60 minuti prima della normale apertura di tutti i Parchi a tema del Walt Disney World o del Disneyland Resort (con un biglietto d'ingresso valido e una prenotazione). Hong Kong Disneyland festeggerà con gli ospiti che visiteranno il Parco il 10 settembre.