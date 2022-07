Boris 4 arriva a ottobre su Disney+: cosa aspettarci dalla serie

Caterina Guzzanti in Boris il film

Così, de botto, è arrivata la prima foto ufficiale di Boris 4 e con lei la data d'uscita: 26 ottobre su Disney+. La serie è scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, purtroppo senza Mattia Torre, scomparso il 19 luglio 2019. Torre non è l'unico che non ci sarà nel cast della nuova stagione di Boris: anche Roberta Fiorentini, mitica interprete di Itala, la segretaria di edizione, ci ha lasciato il 23 ottobre 2019.

Francesco Pannofino in Boris il film

Arrivata nel 2007 su Fox (canale di Sky che oggi non esiste più) come un fulmine a ciel sereno, Boris - La serie ha cambiato la televisione in Italia. Non è un'esagerazione: una scrittura come questa qui non si era mai vista prima. Sovversiva a partire dall'idea di base: Boris è ambientata nel dietro le quinte del set di una fiction deprecabile, Gli Occhi del Cuore, scritta coi piedi e recitata peggio. Attraverso il racconto di chi quotidianamente racconta storie per la tv pubblica, Torre, Ciarrapico e Vendruscolo hanno fatto una fotografia lucidissima e disincantata del nostro paese, pieno di contraddizioni. Il monologo di Valerio Aprea sulla locura è uno dei pezzi di letteratura migliori (è più amari) realizzati in questi ultimi anni.

Dopo tre stagioni da 14 episodi l'una e un lungometraggio, Boris - Il film, uscito nel 2011, la troupe di René Ferretti (Francesco Pannofino) sta per tornare. Dalla prima immagine rilasciata da Disney+ possiamo vedere che il cast originale c'è tutto: sì, compreso Corrado Guzzanti. Si possono vedere anche delle aggiunte, come Edoardo Pesce. Non si sa ancora nulla invece sulle guest star che popoleranno certamente questi nuovi episodi.

Boris 4: la prima immagine dei protagonisti

Boris 4: dove eravamo rimasti

Valerio Aprea, Andrea Sartoretti e Luca Vendruscolo, sul set di Boris il film

Alla fine del film di Boris avevamo lasciato René in crisi: dopo l'ennesimo progetto scadente, Il giovane Ratzinger, con protagonista Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti), si era ritirato a vita privata. Poi il miracolo: Sergio (Alberto Di Stasio) ottiene i diritti del libro La casta per farne un film di denuncia. Ferretti torna così sul set. Ovviamente va tutto male: la star principale muore per overdose, Lopez (Antonio Catania) mente come al suo solito, Sergio ha un infarto. La qualità sembra impossibile da raggiungere per René, che si vede costretto a trasformare il film in un cinepanettone. La casta diventa quindi Natale con la casta: un grande successo di pubblico. Tra cinema e tv forse non c'è poi tutta questa differenza. Ferretti torna quindi sul set di Il giovane Ratzinger per portare a termine la fiction. Nel frattempo Arianna (Caterina Guzzanti) decide di abbandonare il mondo del cinema per aprire un ristorante. Perché "la ristorazione è l'unica cosa seria in questo paese".

Boris 4: cosa aspettarci

Negli anni ogni volta che si chiedeva a un attore di Boris se ci sarebbe stata una nuova stagione la risposta è stata sempre: solo se arriverà un buon copione. Ebbene, Ciarrapico e Vendruscolo finalmente l'hanno trovato. Cominciate il 4 ottobre 2021 a Roma, le riprese di Boris 4 sono terminate a metà dicembre. La nuova stagione è composta da sei episodi da 30 minuti l'uno.

Massimiliano Bruno in Boris il film

Il pretesto narrativo è la reunion della troupe su un nuovo progetto televisivo. Rispetto alla prima stagione i tempi sono cambiati: adesso a dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Siamo molto curiosi di capire se Biascica farà le dirette su TikTok. Nella prima foto ufficiale diffusa da Disney+ vediamo il cast su un set che sembra riprodurre una location africana: che sia arrivato il tempo per vedere il piccolo Jonathan cresciuto?