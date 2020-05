Disney+, maggio 2020: le novità in catalogo

Disney+ ha svelato i nuovi titoli in arrivo a maggio 2020 nel catalogo della piattaforma, tra cui anche Toy Story 4 e Ant-Man and the Wasp.

Su Disney+ a maggio 2020 arrivano nel catalogo film molto attesi come il quarto capitolo di Toy Story, vincitore dell'Oscar 2020, e Ant-Man and the Wasp, seconda parte della saga Marvel con Paul Rudd.

In Toy Story 4, Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura", Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep... Toy Story 4, film Disney e Pixar vincitore dell'Oscar® nel 2020 come Miglior Film d'Animazione, è diretto da Josh Cooley e prodotto da Mark Nielsen (produttore associate del film Inside Out) e Jonas Rivera (Inside Out, Up).

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly e Paul Rudd in una scena del film

Ant-Man and the Wasp arriverà il 15 maggio su Disney+ ed è un nuovo capitolo dell'Universo Cinematografico Marvel con protagonisti i supereroi in grado di rimpicciolirsi. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Resta a disposizione di tutti gli utenti di Disney + anche High School Musical: The Musical - The Series: la serie in 10 episodi, ambientata nell'East High, dove è stato girato il film originale, segue un gruppo di studenti alle prese con la loro prima rappresentazione scolastica di High School Musical: The Musical. Rivisitazione aggiornata del classico film di Disney Channel del 2006, la serie è ricca di riferimenti metacinematografici allo stesso franchise di High School Musical.

High School Musical: The Musical: La serie, una scena ambientata in palestra

In questo caso è girata con macchine da presa a mano per fornire uno stile documentaristico fresco e originale. E proprio come il film che ha ispirato tutto, High School Musical: The Musical: La Serie è ricca di amori nascenti, amicizie vacillanti e aspre rivalità destinate a cambiare per sempre le vite di questo nuovo gruppo di studenti che scopriranno il potere trasformatore che solo il teatro scolastico può avere.