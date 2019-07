Disney, è morto Milton Quon, animatore di Dumbo

Milton Quon, storico animatore Disney, è morto nella sua casa californiana a 105 anni. A darne notizia è stato suo figlio, l'artista Mike Quon, che ha rivelato come suo padre abbia lavorato fino alla fine dei suoi giorni senza mai perdere il senso dell'umorismo.

Nato a Los Angeles nel 1913, primo di 8 figli in una famiglia di immigrati cinesi, Milton Quon fu incoraggiato da uno zio a intraprendere la carriera artistica, prima di ricevere una borsa di studio per il Chouinard Art Institute. I primi lavori furono la progettazione di insegne e loghi per i ristoranti cinesi nel quartiere Chinatown di Los Angeles ma la svolta arrivò nel 1939 poco dopo il diploma al Chouinard: Quon fu il terzo cinese-americano ad essere assunto da Walt Disney. Dopo aver animato con successo alcune scene del lungometraggio Fantasia, Quon fu promosso a primo assistente per la realizzazione di Dumbo nel 1941.

Durante la seconda guerra mondiale guidò una squadra di disegnatori per la Douglas Aircraft, lavorando alle illustrazioni per alcuni manuali di riparazione degli aerei. Alla fine della guerra tornò a lavorare per Walt Disney e anche dalla sua matita vennero fuori altri film come Musica maestro! e I racconti dello zio Tom. Nel 1951 divenne il primo direttore artistico cinese-americano a lavorare per la BBDO, agenzia pubblicitaria nazionale. Nel 1964 passò alla Sealright Company, azienda di packaging, come senior design artist, ruolo che ricoprì fino al pensionamento nel 1980. Negli anni 90 e primi 2000 Milton Quon è stato anche attore, in piccoli ruoli per film come Speed e Sweet Jane.