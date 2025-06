Disney, gli italiani preferiscono guardare i nuovi live action o i classici animati? I dati non mentono

Secondo uno studio condotto da JustWatch, in Italia i rifacimenti in live-action dei classici Disney attirano molta curiosità ma non riescono a scalfire il legame emotivo con gli originali animati. Le interazioni online premiano le versioni moderne, ma il cuore degli utenti resta ancorato ai film che hanno segnato l'infanzia di intere generazioni.

Gli italiani cliccano i live-action su Disney+ ma...

Il grande ritorno dei classici Disney in abiti live-action continua a stimolare l'interesse del pubblico italiano, che corre a cliccare sui remake appena approdano sulle piattaforme streaming. Secondo un'analisi condotta da JustWatch, la guida globale ai contenuti on demand, film come La Sirenetta (2023) e Biancaneve (2025) guidano la classifica per numero di interazioni.

Una pioggia di click, ricerche e visualizzazioni dimostra che le versioni moderne - rese più patinate - fanno presa sull'occhio digitale contemporaneo. Ma l'analisi rivela anche un retroscena meno prevedibile: se la popolarità va ai nuovi arrivi, il cuore batte ancora per i disegni originali. Le valutazioni medie degli utenti su JustWatch premiano infatti i classici animati con uno scarto netto: tra il 20% e il 30% in più rispetto ai loro remake.

Il dato più emblematico è che La Bella e la Bestia del 1991 e Mulan del 1998 non solo ottengono punteggi di gradimento più alti, ma risultano anche più popolari delle rispettive controparti in carne e ossa. In particolare, la fiaba d'amore ambientata nel castello incantato si piazza addirittura al terzo posto nella classifica generale per popolarità, battendo La Bella e la Bestia versione 2017.

"I remake sono anche un'opportunità per (ri)scoprire gli originali", spiega l'analisi di JustWatch, evidenziando come per le nuove generazioni il percorso possa essere inverso: si inizia dal live-action per poi finire abbracciati all'originale. Una traiettoria che conferma il valore affettivo del disegno animato, ancora imbattibile sul piano dell'impatto emotivo e della memoria collettiva.