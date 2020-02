Disney+ Italia, pre-ordine per l'abbonamento al via: data e prezzo

Disney+ Italia, si aprono i pre-ordini per l'abbonamento alla piattaforma streaming che arriverà in Italia a marzo: ecco date e prezzo dell'offerta.

Disney+ Italia sta per arrivare ed è possibile pre-ordinare l'abbonamento da oggi 24 febbraio 2020 al prezzo di €59,99 per dodici mesi, pari a circa 5€ al mese, un'offerta pre-lancio disponibile solo fino al 23 marzo 2020.

La piattaforma streaming Disney+ Italia sarà disponibile dal 24 marzo 2020, in anticipo rispetto alla prima data annunciata del 31 marzo, dove anche i fan italiani potranno vedere contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Guerre Stellari e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Tra i programmi disponibili più attesi dal pubblico saranno disponibili The Mandalorian, spin-off della saga Star Wars co-prodotta e scritta da Jon Favreau, High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, l'ultima stagione inedita di The Clone Wars, uno dei più acclamati capitoli della saga di Guerre Stellari.

Inoltre, su Disney+ Italia saranno presenti le serie tv appartenenti alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e tra i titoli più attesi ci sono WandaVision, Moon Knight, What If, Loki, The Falcon and The Winter Soldier.

Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo

Al momento del lancio, gli abbonati potranno accedere alla piattaforma Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. Sarà possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Inoltre, gli utenti potranno fruire di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili.

Sarà inoltre possibile impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.