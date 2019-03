Disney e Fox: Ryan Reynolds commenta l'acquisizione in stile Deadpool!

Disney ha ufficialmente preso il controllo di Fox e Ryan Reynolds ha commentato ironicamente la conclusione positiva dell'accordo condividendo una divertente immagine di Deadpool.

La star canadese ha infatti condiviso sui social media una foto che ritrae l'irriverente mercenario mentre indossa un copricapo che ricrea le orecchie di Topolino ed è a bordo di un autobus, in stile scolastico, con scritto Disney, aggiungendo irriverente che sembra di ritornare emotivamente un po' indietro nel tempo.

Feels like the first day of 'Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019

Per ora il destino di Deadpool dopo l'accordo Disney e Fox non è stato ancora definito, anche se l'amministratore delegato di Walt Disney Studios, Bob Iger, ha confermato che l'intenzione è quella di proseguire il franchise mantenendolo vietato ai minori. Il personaggio interpretato da Ryan Reynolds, inoltre, ora potrebbe fare la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe.

Deadpool ha incassato in tutto il mondo oltre 783 milioni di dollari con il primo capitolo della storia e 785 milioni con il sequel, cifre che sicuramente sostengono la scelta della Disney di non abbandonare la strada già intrapresa con ottimi risultati, considerando che non tutti i cinecomic della Marvel sono stati in grado di raggiungere incassi così considerevoli.