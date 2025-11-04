Da I Fantastici 4 a All's Fair: tutto quello che vedremo su Disney+ a novembre 2025

Le origini de I Fantastici 4, il documentario di Chris Hemswort e i Jonas Brothers che iniziano a scaldare i motori per Natale: ecco cosa vedremo a novembre 2025 su Disney+. Tra le serie tv, a catalizzare l'attenzione sono la nuova All's Fair e la ventiduesima stagione di Grey's Anatomy.

Le serie tv in arrivo su Disney+

Iniziamo dalle serie televisive, tra conferme e novità:

All's Fair, dal 4 novembre

Iron Man e i suoi fantastici amici S1, dal 12 novembre

La vita segreta delle mogli mormoni S3, dal 13 novembre

Mickey Mouse Clubhouse +, dal 18 novembre

English Teacher S2, dal 19 novembre

Grey's Anatomy S22, dal 27 novembre

The Beatles Anthology, dal 26 novembre

The Great North S5, dal 26 novembre

All's Fair di Ryan Murphy

Locandina di All's Fair

Un team di avvocatesse divorziste (Glenn Close, Naomi Watts, Kim Kardashian, Niecy Nash, Sarah Paulson, Teyana Taylor) lascia uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno proprio di successo. Feroci, brillanti ed emotivamente complicate, affrontano separazioni rischiose, segreti scandalosi e alleanze instabili, sia in tribunale che tra di loro. In un mondo in cui i soldi parlano e l'amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a partecipare al gioco, ma lo cambiano.

La terza stagione de La vita segreta delle mogli mormoni

Locandina di La vita segreta delle mogli mormoni

Il #Momtok è tornato, ma accuse e rivelazioni sconvolgenti minacciano il suo futuro. Le protagoniste de La vita segreta delle mogli mormoni affrontano una crisi di amicizia mentre le lealtà cambiano, la fiducia viene messa alla prova, e i confini tra realtà e finzione si assottigliano. Quando la ricerca della verità mette in discussione la loro integrità, ha inizio una battaglia morale e si accende uno scontro tra #Momtok e #Dadtok. La sorellanza e tutto ciò che hanno costruito sono in bilico: le protagoniste riusciranno a trovare la strada verso la salvezza? O i loro peccati distruggeranno per sempre il #Momtok?

The Beatles Anthology

La storica docuserie, raccontata dagli stessi Beatles, che esplora la vita e l'epoca della band più influente e amata di tutti i tempi. Splendidamente restaurata da Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda, questa serie include un nono episodio inedito con filmati mai visti prima di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale Anthology e del progetto musicale degli anni '90. La serie abbraccia i primi anni difficili e pieni di ambizione della band fino al fenomeno della Beatlemania e alla fama mondiale. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr accompagnano il pubblico in questo viaggio mentre rivivono gli alti e bassi e i colpi di scena degli otto lunghi e tortuosi anni dei Beatles come band.

I film

Ecco invece i film che saranno disponibili in piattaforma, mentre si inizia già a respirare aria di feste:

I fantastici 4: Gli inizi, dal 5 novembre

A very Jonas Christmas Movie, dal 14 novembre

La mano sulla culla, dal 19 novembre

I Fantastici 4: Gli inizi

Sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, la Prima Famiglia Marvel è alle prese con una sfida difficile. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da una divinità spaziale e dal suo enigmatico Araldo.

A very Jonas Christmas Movie

I Jonas Brothers concludono il loro tour con un grande concerto a Londra, e tutto ciò che desiderano è tornare a casa per trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. Mentre Kevin, Joe e Nick affrontano una serie di coincidenze mancate e ostacoli sempre più difficili, il loro legame fraterno viene messo alla prova. I tre fratelli fanno i conti con i loro ruoli nella band: Kevin desidera provare qualcosa di nuovo, Joe riallaccia i rapporti con una persona del suo passato e Nick sente il peso delle responsabilità decisionali. Mentre incontrano una serie di contrattempi nel tentativo di tornare a casa prima delle vacanze, i fratelli imparano ad attingere allo spirito natalizio e a riallacciare i rapporti tra loro in questo film per famiglie, con brani originali inediti e ospiti speciali famosi.

La mano sulla culla

Locandina di La mano sulla culla

Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy (Maika Monroe), per poi scoprire che lei non è la persona che dice di essere. Il film vede anche la partecipazione di Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran, ed è scritto da Micah Bloomberg sulla base di una sceneggiatura di Amanda Silver. I produttori sono Michael Schaefer, Mike LaRocca e Ted Field, mentre gli executive producer sono Michael Napoliello, Maria Frisk e Seth William Meier.

I documentari

Ecco infine i documentari:

Fuoco e acqua: making of dei film di Avatar, dal 7 novembre

Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road, dal 24 novembre

Nel suo documentario più personale fino a oggi, Chris Hemsworth punta la telecamera sulla propria famiglia dopo la recente diagnosi di Alzheimer di suo padre. Insieme intraprendono un viaggio nel passato, esplorando la scienza delle relazioni sociali e il modo in cui queste possono sostenere la funzione mnemonica. Rivisitano luoghi e volti significativi, immortalando tutto in un filmato amatoriale e riportando in vita ricordi preziosi.