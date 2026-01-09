Disney+ come TikTok: lo streamer aggiungerà i video verticali per attrarre i più giovani

Mentre i servizi di streaming si moltiplicano e sul web si amplifica a dismisura l'offerta di prodotti audiovisivi, parte il contrattacco di Disney+ per catturare l'attenzione dei giovanissimi. Prendendo spunto da TikTok, Disney ha annunciato che prevede di lanciare contenuti video verticali di breve durata sull'app Disney+ negli Stati Uniti entro la fine dell'anno.

"L'esperienza si evolverà man mano che si espanderà tra notizie e intrattenimento e offrirà una fruizione più personalizzata e dinamica che rafforzerà Disney+ come destinazione quotidiana imperdibile", ha dichiarato Disney in un post riportato da Gizmodo che riassume gli annunci del Tech+ Data Showcase dell'azienda al CES di Las Vegas.

L'arrivo dei video verticali: TikTok fa tendenza

Disney prosegue in una sperimentazione iniziata tempo fa con il lancio di Verts, brevi clip di sintesi e analisi sportive da parte di Disney sull'app ESPN lo scorso anno.

La compagnia ha rivelato che l'obiettivo dell'iniziativa è "_aumentare l'engagement giornaliero sulla piattaforma"_. Sebbene i servizi di streaming siano ancora interessati alla crescita degli abbonati, una parte maggiore della loro crescita dei profitti dipende ora dalla pubblicità, che richiede agli utenti di presentarsi più spesso e di rimanere più a lungo. I video in formato breve sono un modo per raggiungere questo obiettivo.

TikTok, lanciato inizialmente in Cina nel 2016 e a livello globale l'anno successivo, ha perfezionato questo tipo di coinvolgimento quotidiano creando abitudini negli utenti. Di conseguenza anche gli altri social media si stanno mettendo al passo. Meta ha lanciato Instagram Reels nel 2020, seguito da YouTube con Shorts nel 2021. E adesso tocca agli streamer, come ha spiegato Erin Teague, vicepresidente della gestione prodotti per Disney Entertainment ed ESPN, ha affermato.

"Nel corso del prossimo anno, introdurremo esperienze video verticali su Disney+. Pensate a tutti i contenuti Disney in formato breve che potreste desiderare in un'unica app", ha affermato. "Col tempo, espanderemo l'esperienza esplorando applicazioni per una varietà di formati, categorie e tipologie di contenuti, per un feed dinamico di ciò che vi interessa, da sport, notizie e intrattenimento, aggiornato in tempo reale in base alla vostra ultima visita".

Come ha spiegato Teague a Deadline, "questo è ciò che la Generazione Z e la Generazione Alpha si aspettano. Non pensano necessariamente di sedersi e guardare un contenuto lungo di due ore e mezza sui loro telefoni".

Disney non è il solo streamer a pensare ai giovani. Anche Netflix ha iniziato a testare una funzionalità simile di feed video breve l'anno scorso, utilizzandola principalmente per evidenziare e promuovere i suoi contenuti ufficiali.