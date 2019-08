Disney cancella tanti film Fox, da Assassin's Creed 2 a Chronicle 2

Dopo la fusione con Fox, Disney decide di cancellare altri film tanto attesi dal pubblico, già in sviluppo prima che gli studi si sono riuniti.

Disney ha deciso cancellare un numero davvero impressionante di film, che erano stati a lungo in sviluppo presso Fox prima dell'accordo, tra cui Assassin's Creed 2. Una decisione che arriva dopo la fusione, ora completata e in seguito una settimana difficile Disney al mercato azionario.

Dei 246 film elencati in fase di sviluppo presso Fox, solo un una mezza dozzina rimarrà in fase di sviluppo, la maggior parte dei quali sono film che sono già in fase di produzione o in cui Disney ha fiducia.

Molti titoli erano sicuramente di grande appeal per il pubblico, tra questi Assassin's Creed 2, Chronicle 2, Mega Man, Magic: The Gathering e The Sims.

La decisione sembra essere basata sulla perdita operativa di $ 170 milioni registrata da Fox nel terzo trimestre fiscale della Disney. I guadagni per lo studio non erano affatto quelli che Disney si aspettava dopo l'acquisizione, e gran parte della colpa sembra essere del film Dark Phoenix, il film finale della serie X-Men, per le scarse prestazioni al box office.

Questi sono tutti titoli su cui Fox stava lavorando, ma che ancora non erano progetti dall'assoluta certezza. Infatti, Fox stava ancora pianificando un sequel dell'adattamento del film con Michael Fassbender del 2016, tratto dal famoso franchise di Ubisoft.

Assassin's Creed, Fassbender: "Non ho fatto il Balzo della Fede. Sarei morto"

Nel marzo 2016, Daphne Yang, CEO del cofinanziatore taiwanese CatchPlay, aveva annunciato che New Regency stava cercando di trasformare il film in un franchising. All'epoca, disse che erano previsti altri due film, con il primo sequel entrato in fase di sviluppo durante la produzione del film iniziale e un potenziale scenario nella Guerra Fredda.

Per quanto riguarda Chronicle 2, le voci sul sequel sono iniziate quasi immediatamente dopo l'uscita del primo film nel 2012, ma con quasi tutti i protagonisti, tra cui Michael B. Jordan, coinvolti nella realizzazione di altri progetti più grandi, il discorso non è mai andato troppo avanti.

Altri titoli coinvolti in questa grande cancellazione sono Flash Gordon, The League of Extraordinary Gentlemen e un film legato a Die Hard chiamato McClane.