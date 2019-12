Disney+ e Baby Yoda tra i termini più cercati su Google nel 2019

Disney+ è stato il termine più cercato su Google durante il 2019, anche grazie a Baby Yoda, secondo quanto rivelano alcune statistiche pubblicate in questi giorni all'insegna dei bilanci dell'annata che si sta per concludere.

Il servizio di streaming che ha debuttato a novembre è stato infatti al centro di una lunga attesa e di numerose notizie che hanno attirato l'attenzione dei potenziali utenti e dei navigatori in rete.

Nella lista delle parole più cercate c'è ovviamente anche Baby Yoda, in grado di posizionarsi in cima alle ricerche della categoria "babies", superando anche il tormentone Baby Shark.

The Mandalorian, nonostante abbia debuttato solo a novembre, è inoltre entrato al quinto posto nella classifica delle serie tv con il maggior numero di ricerche su Google. Nella top 10 generale spazio anche a Cameron Boyce, la giovane star di Disney Channel che ha perso la vita a soli 20 anni, a Luke Perry, anche in questo caso a causa della sua prematura morte, al campione di incassi Avengers: Endgame, a Il trono di spade e a Jussie Smollett, l'attore al centro di un controverso caso di aggressione.

Ecco le classifiche delle varie categorie:

Ricerche generali

Disney Plus

Cameron Boyce

Nipsey Hussle

Hurricane Dorian

Antonio Brown

Luke Perry

Avengers Endgame

Game of Thrones

iPhone 11

Jussie Smollett

Persone

Antonio Brown

Jussie Smollett

James Charles

Kevin Hart

R. Kelly

21 Savage

Lori Loughlin

Jordyn Woods

Bryce Harper

Robert Kraft

Attori

Jussie Smollett

Kevin Hart

Lori Loughlin

Felicity Huffman

Keanu Reeves

Rami Malek

Joaquin Phoenix

Kate Beckinsale

Halle Bailey

Maisie Williams

Film

Avengers Endgame

Captain Marvel

Joker

Toy Story 4

Lion King

It Chapter Two

Frozen 2

Once Upon a Time in Hollywood

Midsommar

Scary Stories to Tell in the Dark

Serie tv

Game of Thrones

Stranger Things

When They See Us

Chernobyl

The Mandalorian

The Umbrella Academy

Euphoria

Dead to Me

Surviving R. Kelly

The Boys

Bambini

Baby Yoda

Baby Shark

Royal baby

Kim Kardashian Kanye West baby

Cardi B baby

Trey Songz baby

Andy Cohen baby

Shawn Johnson baby

Amy Schumer baby

Hoda Kotb baby

