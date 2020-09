Disney+, arriva la funzione GroupWatch per guardare i programmi con gli amici

Alla stregua di altri servizi streaming, anche Disney+ ha deciso di aggiungere una funzione dedicata ala visione di gruppo dei suoi contenuti, GroupWatch. La nuova modalità, tuttavia, ha delle sue caratteristiche specifiche; scopriamole insieme.

Disponibile negli Stati Uniti già in questi giorni - mentre qui in Europa dovremo aspettare ancora un po' - GroupWatch è compatibile con quasi tutte le piattaforme su cui è possibile vedere Disney+ (tv, pc, smartphone, tablet...), non trattandosi di un'estensione web per il browser e non essendo limitata solo allo schermo del computer.

La sua funzione principale è, ovviamente, permettere la visione collettiva dei vari contenuti presenti in catalogo, e vi si può accedere semplicemente cliccando sull'icona apposita presente nella schermata del film o della serie selezionata. Da lì un utente può invitarne altri a visionare lo stesso programma, e una volta che tutti i partecipanti avranno accettato, il watchparty avrà inizio.

"La narrazione prende vita quando si ha l'opportunità di condividere e godersi le storie con gli altri, e in momenti come questi, in cui molti di noi sono costretti a stare lontano dai propri amici e familiari, GroupWatch offre un modo di condividere virtualmente e in maniera sicura le vostre storie preferite targate Disney+ con le persone che più amate, direttamente dal vostro salotto" ha affermato Jerrell B Jimerson, SVP Product Management di Disney+, aggiungendo che lo sviluppo della nuova modalità era già in atto prima dell'emergenza globale, ma che ovviamente è in contesti simili che assume ancora più rilevanza.

Dopo i primi test effettuati in Canada, Australia e Nuova Zelanda, Disney ha dunque approvato GroupWatch, che al momento non consente ancora la funzione di messaggistica tra gli utenti, ma permette di aggiungere reazioni tramite una serie di emoji.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito.