Disney+ aprile 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

Aprile 2023 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+: da The Good Mothers, la nuova serie originale italiana Disney+ che racconta la 'ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, all'attesissimo live action Peter Pan & Wendy, fino a Le piccole cose della vita, tratto dal bestseller di Cheryl Strayed.

THE GOOD MOTHERS

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla 'ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un'intuizione: per poter abbattere i clan della 'ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la 'ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

PETER PAN & WENDY

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d'infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell'Isola che non c'è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un'avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre. Il film originale in esclusiva dal 28 aprile su Disney+.

LE PICCOLE COSE DELLA VITA

Basato sul bestseller di Cheryl Strayed, le piccole cose della vita segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta nella serie, il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Re la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai inesistente. Così, quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall'infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell'umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori - e per sé stessa - per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. E, forse, riportarci a casa.

RENNERVATIONS

Rennervations è una serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di tutta la vita di Jeremy Renner per restituire alle comunità di tutto il mondo reinventando veicoli unici appositamente costruiti per soddisfare le esigenze di una comunità. Ogni costruzione ha uno scopo. Con l'aiuto di Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor e Sebastián Yatra.

FACCIA A FACCIA CON PAPA FRANCESCO

Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un'ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all'interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L'incontro tra il Papa e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco.

HOW I MET YOUR FATHER S2

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti. La prima parte della seconda stagione della serie originale dal 19 aprile su Disney+.

WILL TRENT

L'agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI) è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un'infanzia difficile nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta. Ma ora, determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui, Will Trent vanta della più alta percentuale di casi risolti del GBI.