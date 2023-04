The Good Mothers: l'anteprima a Roma della serie tv con Gaia Girace

In occasione del suo debutto, a Roma è stata presentata in anteprima la nuova serie italiana premiata a Berlino targata Disney+: The Good Mothers.

Ieri, martedì 4 aprile, a Roma è stata presentata nuova serie originale italiana The Good Mothers, disponibile da oggi con tutti i sei episodi in esclusiva su Disney+. Per l'occasione, all'evento erano presenti i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, oltre ai protagonisti Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti.

The Good Mothers: il cast alla conferenza stampa della serie a Roma

Alla serata hanno partecipato anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e del web, tra cui Serena Rossi, Ignazio Moser, Soleil Stasi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Dianetti, Ludovica Olgiati, Giorgio Borghetti, Gabriele Rossi, Lorenzo Licitra, e molti altri ancora.

The Good Mothers, che racconta la 'ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, ha vinto il primo "Berlinale Series Award" alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stata presentata in anteprima mondiale lo scorso 22 febbraio nella sezione "Berlinale Series". Il premio è stato istituito quest'anno ed è il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival.

The Good Mothers: Gaia Girace durante la conferenza

La serie è interpretata da Gaia Girace (L'amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra - La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo.

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla 'ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un'intuizione: per poter abbattere i clan della 'ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la 'ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso.