Disney+, agosto 2022: le novità in catalogo tra film e serie TV

Su Disney+ agosto 2022 è un mese con interessanti novità come la serie di corti I am Groot e il film Prey, ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche.

Agosto 2022 è un mese con interessanti novità nel catalogo della piattaforma streaming Disney+: dalla prima stagione di She-Hulk: Attorney At Law, basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, ad Andor, il nuovo progetto ambientato nell'universo di Star Wars si concentra sul viaggio che porterà Cassian Andor a scoprire come può fare la differenza.

Nella sezione film da segnalare Lightyear - La vera storia di Buzz, il nuovo film Disney Pixar, e LEGO Star Wars Summer Vacation, ambientato poco dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Serie Tv

She-Hulk: Attorney At Law - stagione 1 - disponibile dal 17 agosto

- stagione 1 - disponibile dal 17 agosto I AM Groot - serie di corti- disponibile dal 10 agosto

- serie di corti- disponibile dal 10 agosto Andor - stagione 1 - disponibile dal 31- agosto

Film

Lightyear - La vera storia di Buzz - disponibile dal 3 agosto

- disponibile dal 3 agosto Prey - disponibile dal 5 agosto

- disponibile dal 5 agosto LEGO Star Wars Summer Vacation - disponibile dal 5 agosto

Di seguito alcune trame delle principali uscite:

She-Hulk: una scena della serie

She-Hulk: Attorney at Law: La nuova serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She - Hulk/Jennifer Walters, un'avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani.La serie , composta da nove episodi, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonz aga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsbe rry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D' Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co - produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

LEGO Star Wars Summer Vacation: Ambientato poco dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Alla ricerca di una pausa dagli stormtrooper e dai caccia TIE, Finn organizza una vacanza a sorpresa per i suoi amici Rey, Poe, Rose, Chewie, BB - 8, R2 - D2 e C - 3PO, a bordo del lussuosissimo Starcruiser galattico, Halc yon. Ma il piano di Finn di vivere un' ultima avventura insieme va rapidamente a monte quando viene separato dal gruppo. Mentre cerca i suoi amici, incontra tre F antasmi di Forza: Obi - Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa, che condividono le loro storie inaspettate di vacanze andate male, aiutandolo a capire che le vacanze non sono solo divertimento.