Disney+: mancano 7 giorni all'arrivo della piattaforma streaming in Italia

Tranquilli italiani, Disney+ sta arrivando. Tra soli 7 giorni, dal 24 marzo, la piattaforma streaming targata Disney sarà disponibile in Italia. Avete già fatto l'abbonamento?

In un periodo difficile come quello che stiamo affrontando, nel quale stare a casa è non solo coscienzioso, ma anche imperativo, l'arrivo di una libreria di contenuti digitali come quella che ci può offrire Disney+ è un po' una manna dal cielo. (qui i titoli che troverete al lancio di Disney+ Italia)

"1 app, 5 brand incredibili, 92 anni di storie... @disneyplusit, in streaming dal 24 marzo. Pre-ordina ORA: https://preview.disneyplus.com/it #DisneyPlus" così ci ricorda il promo pubblicato dai canali ufficiali Disney sui social, assieme al link su cui potete cliccare per preordinare il servizio con uno sconto del 16% sull'abbonamento annuale - e del 30% rispetto a quello mensile - (ma solo fino al lancio della piattaforma).

Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic uniranno le forze per regalarci ore e ore di intrattenimento, assieme a nuovi contenuti originali come il live action di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian o High School Musical: The Musical: The Series.

Pronti ad andare verso l'infinito e oltre con Disney+?