Disincanto: Parte 5, Netflix annuncia con il trailer la data di uscita dell'ultima stagione della serie

Netflix ha condiviso il trailer della Parte 5 della serie animata Disincanto, confermando che sarà l'ultima e la data di uscita in streaming è stata fissata per l'1 settembre.

Nel video si compie un breve recap delle avventure vissute dai protagonisti e si anticipa qualche divertente scena della lotta per salvare il regno di Dreamland.

I dettagli della serie

Disincanto, creata da Matt Groening, trasporta gli spettatori nel fatiscente regno medievale di Dreamland, dove sono ambientate le disavventure della principessa ubriacona Bean, dell'esuberante compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Lungo la strada, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani.

Nelle puntate inedite Bean dovrà affrontare molti ostacoli, tra cui persino una profezia, per salvare Dreamland.

Nel cast vocale torneranno Abbi Jacobson, Eric Andre, Nat Faxon, John DiMaggio, Tress MacNeille, Richard Ayoade, Matt Berry, Noel Fielding, Meredith Hagner, David Herman, Sharon Horgan, Maurice LaMarche, Lucy Montgomery, e Billy West.