Disincanto: Parte 3, su Netflix in streaming da oggi

Disincanto: Parte 3 sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 15 gennaio 2021, regalando tutti i nuovi episodi della serie animata di Matt Groening!

Disincanto trasporta gli spettatori nel fatiscente regno medievale di Dreamland, dove sono ambientate le disavventure della principessa ubriacona Bean, dell'esuberante compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Lungo la strada, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani. Dopo il debutto ad agosto 2018, la seconda stagione ha avuto dieci nuovi episodi, seguiti da questi inediti 10 già disponibili su Netflix in streaming.

Disincanto: tutte le citazioni della serie di Matt Groening

Curiosità: il quarto episodio della terza stagione, titolo originale Steamland Confidential, è stato scritto da B. Odenkirk. Purtroppo non si tratta dell'amatissimo Bob Odenkirk, volto di Better Call Saul e Breaking Bad, ma di Bill Odenkirk, già autore in Futurama. Disincanto è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.