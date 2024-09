Disclaimer: Cate Blanchett è il bersaglio di un'oscura vendetta nel trailer della serie Apple TV+

La serie evento in arrivo in streaming è stata diretta dall'acclamato regista Premio Oscar Alfonso Cuarón

Kevin Kline vuole rovinare la vita di Cate Blanchett, come si vede nell'ultimo trailer della prossima serie evento di Apple TV+, Disclaimer.

La serie è stata ideata dal regista cinque volte premio Oscar Alfonso Cuarón (Gravity) e segna il suo ritorno alle produzioni per il piccolo schermo in oltre un decennio, con la sua riconoscibile impronta visionaria. Oscuro, contorto e pieno di intrighi, il teaser offre al pubblico solo un assaggio di ciò lo attenderà quando la serie debutterà con i primi due episodi in streaming l'11 ottobre.

Nel frattempo, su queste pagine potete già leggere la recensione di Disclaimer, che abbiamo potuto vedere in anteprima all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Bloccata in quello che potrebbe essere facilmente descritto come il suo personale episodio di Black Mirror, la Catherine Ravenscroft della Blanchett è una donna che ha tutto. I momenti iniziali del trailer la vedono accettare un premio per la sua lunga carriera giornalistica, una celebrazione che viene rapidamente interrotta quando un misterioso libro arriva sulla sua scrivania.

Ma non si tratta di un romanzo qualsiasi, perché il contenuto delle sue pagine è foriero di guai per Catherine: ogni capitolo rivela sempre di più i segreti profondi e oscuri che ha cercato di tenere nascosti al mondo. Mentre Catherine non ha la minima idea di chi si celi dietro la misteriosa scrittura, il pubblico scopre immediatamente che l'autore è il personaggio interpretato da Kline, che sta perseguendo una vendetta personale contro la donna di successo. Sebbene il trailer indichi alcuni dei segreti di Catherine, qualcosa ci dice che si tratta solo della punta dell'iceberg e che la serie, composta da sette episodi, avrà ancora molto da svelare.

Oltre alla Blanchett e a Kline nei ruoli principali, Disclaimer - La vita perfetta vanta anche un ensemble stellare che include Sacha Baron Cohen nel ruolo del marito di Catherine, Robert, e Kodi Smit-McPhee nel ruolo del figlio della coppia, Nicholas, con inoltre le interpretazioni di Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon.