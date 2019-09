Dirty Dancing, su Netflix in streaming da oggi!

Dirty Dancing arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di agosto e farà felici tutti gli appassionati del classico con Patrick Swayze.

Dirty Dancing ci porta in vacanza con la famiglia Houseman, composta da padre, madre e due figlie, che parte per le Catskill Mountains, dove la sedicenne Baby (Jennifer Grey) è sicura di annoiarsi a morte. Una sera, nella parte destinata al personale dell'hotel, la ragazza scopre una sala e la possibilità di esibirsi in balli scatenati e sexy. Ma soprattutto rimane affascinata dall'animatore e danzatore Johnny Castle (Patrick Swayze), che si prepara a esibirsi in un numero di mambo con la partner Penny Johnson (Cynthia Rhoades). La donna però si trova a dover rinunciare all'esibizione così tocca a Baby sostituirla, dopo allenamenti durissimi che la avvicineranno pericolosamente al bel Johnny.

Patrick Swayze e Jennifer Grey nella scena finale del film Dirty Dancing

Ispirato alle vicende reali della sceneggiatrice Eleanor Bergstein, Dirty Dancing, vincitore anche del premio Oscar e del Golden Globe, nel 1988, per la miglior canzone con (I've had) The Time of My Life, non voleva assolutamente essere quello che poi è diventato. Sicuramente non nelle intenzioni del regista Emile Ardolino, per cui la pellicola doveva essere un film di intrattenimento per ragazzi, non quel fenomeno generazionale che poi è diventato, caricato addirittura di una valenza sociale. E pensare che i produttori della Vestron Video, dopo le difficoltà nate sul set tra due protagonisti per differenze caratteriali, e dopo aver tagliato drasticamente la scena più famosa, quella del ballo proibito tra Patrick Swayze e Jennifer Grey, pensarono addirittura di non portare mai il film sul grande schermo, destinandolo quindi all'home video. Salvo poi cambiare idea e consegnare alla storia un enorme successo commerciale.

