Dinner Club: il trailer con Carlo Cracco, Abatantuono, Favino, Ferilli è tutto da mangiare

Il trailer di Dinner Club, la nuova serie di Amazon Prime Video, anticipa ciò che verrà mostrato nello show culinario che coinvolge alcuni volti amati dello spettacolo e del cinema italiano, tra cui Carlo Cracco, Pierfrancesco Favino e Sabrina Ferilli.

In queste ore Amazon Prime ha permesso al pubblico di dare una prima occhiata a Dinner Club, uno show tutto italiano che intratterrà gli abbonati al servizio streaming a partire dalla seconda metà di settembre. Sei puntate all'interno delle quali i vari protagonisti, appartenenti a diverse aree dello spettacolo, affronteranno viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori del Bel Paese. Un innovativo cooking travelogue che coinvolgerà un esperto del settore culinario, ovvero Carlo Cracco, ma anche attori e personaggi della TV. È stata infatti annunciata la presenza di Diego Abatantuono, Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi e Pierfrancesco Favino. Saranno dunque loro a vivere in prima persona e a condividere esperienze avventurose ed anche un po' comiche. Lo show, prodotto da Banijay Italia, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 24 settembre 2021.

Una novità assoluta targata Amazon che va ad aggiungersi alle altre opere originali arrivate in precedenza sulla piattaforma streaming. Oltre allo show di successo di LOL: Chi ride è fuori e l'apprezzato Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, il catalogo streaming ha infatti accolto diversi documentari e fortunate serie TV. Tra questi ricordiamo FERRO, il documentario su Tiziano Ferro, nonché le pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e titoli di punta come Jack Ryan, The Boys, Borat - Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row. Non solo, di recente Amazon Prime ha inaugurato anche l'area sport, assicurandosi le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22.