Dinner Club 2: Antonio Albanese e Carlo Cracco in un divertente video, ecco la clip esclusiva

La stagione 2 di Dinner Club ha debuttato oggi, 17 febbraio, su Prime Video e, in esclusiva su Movieplayer.it, potete vedere una divertente clip con protagonisti Antonio Albanese e Carlo Cracco.

Il video tratto da una delle puntate del food travelogue mostra infatti lo chef e l'attore mentre si sottopongono a un trattamento davvero unico che dovrebbe rilassarli mettendoli a contatto con la natura, non ottenendo però a quanto pare gli effetti sperati.

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club è tornato per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l'Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

Dal 17 febbraio saranno disponibili in streaming i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due il 24 febbraio.

Dinner Club, lo show originale Amazon tra cibo e viaggi

Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

La prima stagione di Dinner Club con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea è disponibile su Prime Video.