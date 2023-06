Dietro le quinte di Ritorno al futuro, ecco il volume speciale sulla trilogia

Venerdì 23 giugno è in uscita per saldaPress Dietro le quinte di Ritorno al Futuro, il nuovo volume della collana Widescreen, che racconta il making of dell'emozionante trilogia.

Nel 1985 uscì il primo film di una trilogia cinematografica che avrebbe cambiato per sempre il volto della fantascienza e che sarebbe diventata un vero e proprio fenomeno di culto per tutte le generazioni di appassionati di cinema a venire. Quel film si intitolava Ritorno al futuro, e i suoi due protagonisti - insieme alla loro macchina del tempo, l'indimenticabile DeLorean - sono ancora oggi tra i personaggi più amati dal pubblico di tutto il mondo.

Dietro le quinte di Ritorno al Futuro è il nuovo titolo della collana Widescreen che, dopo aver analizzato capolavori come Alien, Aliens e la trilogia di Jurassic Park, si arricchisce ora con questo nuovo libro da collezione. Gli scrittori Michael Klastorin e Randal Atamaniuk raccontano la genesi, lo sviluppo e la realizzazione dell'emozionante trilogia firmata da Robert Zemeckis e Bob Gale: interviste, curiosità, testimonianze e un gran numero di contenuti vengono qui mostrati per la prima volta insieme a un apparato fotografico senza precedenti. Un libro imperdibile per ogni vero appassionato di cinema!