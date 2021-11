Dietro le quinte di Aliens, il libro definitivo sul sequel arriva in Italia

Dietro le quinte di Aliens, nuovo titolo della prestigiosa collana Widescreen di saldaPress dedicata al grande cinema, è disponibile in tutte le librerie e fumetterie da pochi giorni.

Considerato uno dei sequel più attesi di tutti i tempi, Aliens - Scontro finale ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario cinematografico mondiale. Grazie all'eccezionale visione del regista James Cameron, all'attenta guida della produttrice Gale Anne Hurd, all'azione adrenalinica e alla schiera di personaggi memorabili (tra i quali Ellen Ripley, magistralmente interpretata dall'attrice Sigourney Weaver), il film, uscito nel 1986, si è guadagnato un posto d'onore fra i grandi classici del cinema degli anni Ottanta.

Locandina de libro "Dietro le quinte di Aliens"

Ma portare a casa il film non fu affatto facile e tutto il progetto rischiò più volte di deragliare a causa delle numerose difficoltà a livello produttivo e di regia che l'ambiziosa pellicola portava con sé. Tutto questo e molto di più è raccontato oggi in Dietro le quinte di Aliens, nuovo titolo della prestigiosa collana Widescreen di saldaPress dedicata al grande cinema. Autore del volume è Jonathan W. Rinzler, storico del cinema e scrittore americano recentemente scomparso. Fu proprio Rinzler, lo scorso anno, a inaugurare la collana Widescreen con un altro suo titolo che portava il lettore indietro nel 1979, all'inizio della saga dello xenomorfo immaginato da Ridley Scott e H. R. Giger, ovvero Dietro le quinte di Alien.

Nelle 300 pagine di grande formato che compongono l'elegante edizione italiana di Dietro le quinte di Aliens, le interviste a troupe e attori sono accompagnate da una quantità impressionante di fotografie e di concept, gli aneddoti e le curiosità sul difficile set costruito nei mitici Pinewood Studios londinesi si affiancano al racconto delle geniali soluzioni messe in campo per creare la regina aliena e il suo esercito di xenomorfi, il percorso di crescita come attrice di Sigourney Weaver va di pari passo con la sua presa di coscienza dell'importanza di tornare a dar vita a un personaggio femminile forte e determinato come Ellen Ripley. Tutto questo in un libro imperdibile che racconta e illustra il memorabile percorso che trasformè il sequel che nessuno voleva realizzare nel più grande campione d'incassi dell'epoca.

Aliens: Sigourney Weaver e Michael Biehn

"Aliens - Scontro finale è un film che tutti, qui a saldaPress, amiamo moltissimo." ha dichiarato il direttore editoriale di saldaPress, Andrea G. Ciccarelli. "Le sue scene, le sue atmosfere, i suoi personaggi e le loro battute che ci divertiamo spesso citare fanno ormai parte di noi, ci hanno aiutato a capire qual è il cinema che ci piace e quali sono le storie che ci appassionano. Perciò, avere l'onore di pubblicare il bellissimo libro che J.W. Rinzler ha dedicato al 'dietro le quinte' di Aliens - dopo aver già portato in Italia quello precedente su Alien -, è qualcosa che ci ha obbligati a tirare fuori il meglio di noi, per dare ai lettori italiani la miglior edizione possibile di quest'opera, perfetta da regalare o da conservare gelosamente nella propria libreria. E, ovviamente, da leggere per scoprire ogni segreto di una vera e propria pietra miliare del cinema."