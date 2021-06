Die In A Gunfight: il trailer del film con Alexandra Daddario e Diego Boneta

Il film Die In A Gunfight vedrà come protagonisti Alexandra Daddario e Diego Boneta in una storia in stile Romeo e Giulietta, ecco il trailer

Die In a Gunfight è il nuovo film con star Alexandra Daddario e Diego Boneta e il trailer regala le prime scene del progetto che unisce elementi tipici delle commedie romantiche ad altri ricchi di azione.

Il filmato introduce le due famiglie svelando che sarebbero pronte davvero a tutto pur di evitare la possibile unione tra i giovani, offrendo persino un matrimonio in cambio di un omicidio. Tra sparatorie, amori e battute, il video anticipa l'atmosfera che contraddistingue il lungometraggio in arrivo il 16 luglio nei cinema americani e nel circuito di video on demand.

Il lungometraggio Die In A Gunfight racconta la storia di Mary e Ben, personaggi interpretati da Alexandra Daddario e Diego Boneta, che sono cresciuti in due famiglie criminali rivali e, dopo essere stati a lungo distanti, si sono riavvicinati.

Il loro amore proibito dà il via a un effetto domino che coinvolgerà anche Mukul, il miglior amico di Ben che è in debito con lui; Terrence che è il protettore di Mary diventato suo stalker; Wayne, che è un killer su commissione australiano dalla mente aperta e un'etica molto forte, e la sua fidanzata Barbie, dallo spirito libero. La situazione causa uno scoppio di violenza che potrebbe avere conseguenze mortali.

Nel cast ci saranno anche Wade Allain-Marcus (Snowfall), Justin Chatwin (War of the Worlds), Travis Fimmel (Vikings), Emmanuelle Chriqui (Entourage), e Billy Crudup (The Morning Show).

Collin Schiffli si è occupato della regia del film, mentre la sceneggiatura è firmata da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.